عرض «برسوم يبحث عن وظيفة» في مركز الثقافة السينمائية الأربعاء المقبل

ينظم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور حسين بكر، يوم الأربعاء المقبل، أمسية سينمائية يعرض خلالها فيلم «برسوم يبحث عن وظيفة» للمخرج محمد بيومي، وذلك بمناسبة مرور مائة عام علي عرض الفيلم كأول فيلم روائي قصير، وعرض بعض مقاطع الفيديو التي ترصد أحداثاً هامة وتاريخية أوائل القرن العشرين.

فيلم «برسوم يبحث عن وظيفة»

ويعقب العرض لقاء مفتوح مع الجمهور يتحدث خلاله كل من الدكتور وليد سيف، ومدير التصوير محمود عبد السميع والناقد السينمائي محمود عبد الشكور عن بدايات السينما المصرية، ويدير الحوار الناقد السينمائي عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجلية والقصيرة.

وأشار حسين بكر، رئيس مركز الثقافة السينمائية، إلى أن تكريم رواد السينما من السينمائيين الكبار والاحتفاء بالبدايات أحد أولويات المركز خلال الفترة القادمة، وذلك تقديراً لمشوارهم الفني وما قدموه من عطاء.

فعاليات المركز القومي للسينما

جدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية وذلك يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري، وذلك في تمام الساعة 6 مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية، يذكر أن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما متاحة ومجانية للجميع.