جولة تفقدية لوزير الشباب والرياضة بالمركز الأولمبي بالمعادي (صور)

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية في صالات تدريب المنتخبات المصرية الوطنية في المركز الأولمبي بالمعادي.

وحرص الوزير، خلال الجولة على مشاهدة تدريبات جميع المنتخبات الوطنية، رفقة المهندس ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، ورؤساء اتحادات كرة القدم والجمباز والسلة والقوس والسهم والرماية والخماسي الحديث والطائرة والسلاح والتايكوندو والريشة الطائرة والتجديف، وبعض رؤساء الاتحادات الرياضية.

الاستعدادات النهائية الخاصة بالمنتخبات الرياضية

وجاء ذلك في ضوء متابعة الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية لكافة الاستعدادات النهائية الخاصة بالمنتخبات الرياضية المصرية، وتقديم الدعم والمساندة لكافة اللاعبين قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

كما التقى وزير الشباب والرياضة، والقائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، باللاعبين الذين تأهلوا إلى الأولمبياد لتحفيزهم على رفع علم مصر عاليًا وتشريفها وتحقيق ميداليات أولمبية.

وأقيم الاجتماع وسط حشد كبير من جانب اللاعبين الأبطال الرياضيين بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

مطالبة بحصد الإنجازات في أولمبياد باريس

وأكد الدكتور أشرف صبحي لجميع اللاعبين والمنتخبات الوطنية، على الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم، وهو ما يلقي بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية، مطالبا إياهم ببذل ما لديهم لمواصلة حصد الإنجازات خاصة في أولمبياد باريس 2024.