أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وذلك لمصابي شلل الأطفال في طرف واحد، وأصحاب الأمراض المزمنة، والذين لديهم اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، أو من يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

ويمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024، من خلال الدخول على الرابط من هنا، ثم الضغط على زر النقر على خانة استعلام طلبات، واختيار استعلام طلبات، وإدخال الرقم القومي للشخص المتقدم المكون من 14 رقما، ثم النقر على خانة بحث، بعدها تظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة

وتشمل الفئات المستحقة لهذه البطاقة، صغر أو كبر حجم الرأس، والإعاقات السمعية، وطيف التوحد، والشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي وفقد السمع التام، ودرجة فقد السمع 55 ديسبل، ودرجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة، وقصار القامة «طولهم أقل من 140 سم» ومريض الهيموفيليا، والشلل الدماغي، وذو تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

ومن ضمن الفئات المستحقة للحصول على الخدمات المتكاملة البتر متعدد الأطراف، ومتلازمة داون وفقد البصر التام واضطراب طيف التوحد، وذوو الإعاقات البصرية يحق لهم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وأمراض الدم المزمنة، واضطراب فرط الحركة، الجذام.