«الصحفيين»: إجراء قرعة وحدات مشروع «جنة القاهرة الجديدة» الأربعاء المقبل

وجّهت نقابة الصحفيين، الدعوة للزملاء المتقدمين لحجز وحدات مشروع «جنة القاهرة الجديدة» لحضور القرعة العلنية، الساعة الثانية ظهر الأربعاء 10 يناير الجاري، بالطابق الرابع في النقابة.

قرعة وحدات مشروع جنة بالصحفيين

وأوضحت «النقابة»، في بيان، أنّ الزملاء الفائزين يحصلون على خطابات التخصيص، من مجمع الخدمات، للذهاب إلى بنك التعمير والإسكان (فرع الرحاب)، بدءًا من السبت 13 يناير.

وأوضحت نقابة الصحفيين، أن آخر موعد لتسليم الخطاب في البنك، وسداد (20% مقدم الحجز + 1% رسوم إدارية + 0.5% مجلس أمناء) الخميس 18 يناير، مع ضرورة إخطار النقابة بصورة السداد حتى لا يُصعد الاحتياطي تلقائيًا.