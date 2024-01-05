أسعار الحديد اليوم الجمعة 5-1-2024 بالأسواق

استقرت أسعار الحديد اليوم الجمعة 5-1-2024 في مختلف الأسواق المحلية، حيث سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 40209 جنيهات، في ظل متابعة أسعار الحديد من قطاع كبير من المواطنين بشكل يومي للتعرف على المستجدات.

سعر طن الحديد اليوم

وتستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم الجمعة في أبرز الشركات، وفقاً لما كشفته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات.

سعر الحديد الاستثماري اليوم

وسجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الجمعة في الأسواق 40209 جنيهات للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد عز اليوم

فيما سجل سعر حديد عز اليوم الجمعة في الأسواق 42631 جنيها للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد اليوم عالميا

وأعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية عن أسعار الحديد اليوم الجمعة عالمياً، حسب التحديث الأخير، حيث جاءت كالتالي:

- سعر الحديد الخام: 144 دولاراً للطن الواحد.

- سعر حديد التسليح: 580 دولاراً للطن الواحد.

- سعر البليت: 510 دولارات للطن الواحد.