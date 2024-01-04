ليث معلم يستعد لطرح «تعيش إنت» ويصور أغنية جديدة بالغردقة

يستعد الفنان ليث معلم لطرح أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل اسم «تعيش انت»، وذلك في العاشر من يناير الجاري عبر قناته بموقع يوتيوب، وذلك بعدما انتهى من تسجيل وتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب.

الأغنية الجديدة من كلمات زياد جديد وألحان وتوزيع شيار أكري وميكس وماستر عماد ديابي.

وعلى نفس المنوال ينتظر ليث طرح أغنية جديدة قام بتصويرها في مدينة الغردقة بتعاون خلالها مع المخرج حميد مرعي، بجانب طرحه لأغنية «9 مليار» من كلمات أيهم روزا وألحان إيهاب روزا وتوزيع الفاعوري.

الجدير ذكره أن ليث قد طرح منذ أسابيع قليلة فيديو كليب أغنية «عروسة قلبي» وقد حصد عليها مشاهدات جيدة، حيث قاربت على الوصول للنصف مليون مشاهدة في أيام قليلة من طرحها.

والأغنية من كلمات إيهاب روزا ومكس وماسترنج الفاعوري وهي من موسيقاه أيضًا، وتابور سيار أجيري وتسجيل صوتي سمير الحسين، ومن إخراج مسعود ماكس .