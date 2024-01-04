كيف تربح 135 ألف جنيه سنويا من شهادات الاستثمار الجديدة؟.. تفاصيل مهمة

أعلن بنك مصر طرح شهادات جديدة بنسبة 27% تصرف سنويًا فقط وهي شهادة طلعت حرب، ويمكن صرفها شهريًا بعائد 23.5 %، وتعد هذه الفائدة الأعلى في التاريخ وتحقق هامش ربح مضمون للمستثمرين.

كيف تربح 135 ألف جنيه سنويًا

«الوطن» تشرح كيف تربح 135 ألف جنيه سنويًا في حالة شراء شهادات استثمار الـ27% وتكون عن طريق المثال التالي: عند شراء شهادة طلعت حرب بقيمة 500 ألف جنيه ستدر عائد سنوي 135 ألف جنيه ويمكن صرف المبلغ دفعة واحدة في نهاية العام، وتعد شهادة طلعت حرب المقدمة من بنك مصر هي الأعلى في تاريخ شهادات الاستثمار المقدمة من البنوك الحكومية والخاصة أيضًا.

تفاصيل شهادة طلعت حرب

تشرح «الوطن» تفاصيل شهادة طلعت حرب من بنك مصر ذات العائد الأكبر، وهو 27 % سنويًا وهي كالتالي وفق المعلن من بنك مصر.

- تبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- تصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب.

- يتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

- يمكن شراء الشهادات ابتداءً من يوم الجمعة 5 يناير 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online.

- يتم تفعيل الشهادة يوم العمل التالي الاثنين الموافق 8 يناير 2024.

- يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك.

- يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، ابتداءً من 8 يناير 2024.