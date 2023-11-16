أفضل شهادات الاستثمار في مصر خلال 2023.. عائد يصل إلى 39%

دائما تسعى البنوك المصرية لتقديم أفضل ما لديها لعملائها من شهادات استثمار تنافس بها كل مؤسسات القطاع المصرفي المصري، من أجل توفير الخدمات بأسعار عوائد مرتفعة لجذب العملاء لهم، من أجل المحافظة على مدخرات عملائها من التآكل بسبب حالة التضخم العالمية التي تعانيها كل دول العالم.

من جهته، وفر البنك الأهلي المصري الكثير من الأنواع المختلفة من شهادات الاستثمار، وأبرزها شهادتين أطلق عليهما اسم شهادتي استثمار ب، الأولي بمدة تصل إلى سنة، وأخرى لمدة سنتين.

شهادة استثمار ب لمدة العام

طرح البنك الأهلي المصري شهادتين حملت نفس الاسم، الأولي منها يصل مدة الادخار فيها لمدة عام واحد ويبدأ الاستثمار فيها بداية من 500 جنيه ومضاعفاتها، في حين يصل سعر العائد فيها لـ11.5%، وبدورية صرف عائد شهري.

شهادة استثمار ب لمدة العامين

طرح البنك شهادة بذات الاسم لمدة عامين فقط، ويبدأ الاستثمار فيها من 500 جنيه وما يضاعفها، في حين يصل عائدها لـ12% وبدورية صرف عائد ربع سنوي.

وأتاح البنك كذلك شهادة ادخار بلاتينية ذت العائد المتدرج، ويصل مدة الاستثمار فيها لـ3 سنوات، ويبدا الاستثمار فيها بحد أدني ألف جنيه وما يضاعفها، ويصل سعر العائد بالسنة الأولى 22% و18% للسنة الثانية و16% للسنة الثالثة.

بنك التنمية الصناعية

كما طرح بنك التنمية الصناعية شهادة ادخار ذات عائد مرتفع، تصل مدتها لـ3 سنوات، ويكون العائد الخاص بها مدفوعا مقدما، ويصل لـ39.14% من قيمة الشهادة، بحد أدنى للشراء 50 ألف جنيه.