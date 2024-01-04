قرر أكبر بنكين حكوميين في مصر، الأهلي المصري ومصر طرح شهادات جديدة اليوم 4 يناير 2024، لمدة عام بعائد 27% سنويا، و23.5% يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

وتتميز الشهادات الادخارية الجديدة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بأن عائدها ثابت طوال المدة أي العام، إذ أن شهادة الـ27% يصرف عائدها في نهاية مدة الشهادة، والـ23.5% سنويًا، ويصرف العائد شهريًا.

موعد طرح الشهادات الجديدة من بنكي الأهلي ومصر

وعن موعد طرح الشهادة أو شرائها من أكبر بنكين حكوميين في مصر، بداية من يوم الجمعة 5 يناير 2024 عن طريق خدمات الإنترنت والموبايل البنكي، فيما يتم التفعيل في اليوم التالي.

ويمكن شراء الشهادات الجديدة من خلال أي فرع من فروع البنك، وتتيح البنوك الاقتراض بضمان الشهادة، فضلا عن إصدار بطاقات ائتمانية، واسترداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، بحسب قواعد الاسترداد والشروط والأحكام من البنوك.