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تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي للمصريين العاملين بالخارج

كتب:

منة العشماوي
05:11 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
القرض الشخصي

القرض الشخصي

يوفر البنك الأهلي المصري المملوك للدولة، أنواعا مختلفة من برامج التمويل من بينهم قرض للمصريين العاملين بالخارج، بحد أدنى 50 ألف جنيه وحد أقصى 3 ملايين جنيه، والمدة تصل إلى 4 سنوات.

وبحسب جدول برامج التمويل لشهر يناير 2024 من البنك الأهلي المصري، عن قرض المصريين العاملين بالخارج، يوفر لهم تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانًا.

ويقدم البنك الأهلي القرض دون مصاريف إدارية، ودون ضامن، ودون عمولة سداد معجل.

شروط الحصول على القرض من الأهلي

- خطاب من جهة العمل موضحا به الدخل الشهري بالعملة الأجنبية المصدق عليه من السفارة المصرية بالخارج.

- كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر موضح به الراتب.

- صورة من جواز السفر الساري وبطاقة الرقم القومي السارية.

- صورة تصريح العمل.

مستندات الحصول على القرض

- صورة من الإقامة السارية.

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية التمويل.

- يتم سداد الأقساط بالعملة الأجنبية وفقا وسعر الصرف الساري عند خصم القسط.

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بقلم منة العشماوي