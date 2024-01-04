زحام كبير على القوافل التعليمية المجانية في الشرقية.. تعرف على أماكنها

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إن هناك زحاما كبيرا على القوافل التعليمية في الشرقية، وحضر مئات الطلاب بمدرسة الشهيد محمد رفعت الإعدادية ومجمع مدارس نصر عابدين بديرب نجم في أولى أيام القافلة التعليمية التي انطلقت اليوم الخميس 4 يناير.

فعاليات القوافل التعليمية بالشرقية

وتابع إن المديرية ممثلة في إدارة إدارة البرلمان والتعليم المدني أولى أيام فعاليات القوافل التعليمية بمحافظة الشرقية اليوم الخميس، التي يتم تنفيذها بمركزي بلبيس وديرب نجم على مدار يومي 4 و5 يناير الجاري، موضحا أن هناك تعاونا مشتركا بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة.

توجيهات القيادة السياسية

تأتي الفعاليات تحت رعاية ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب والدكتورة رحاب عسكر مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني وفتحي مكي مدير إدارة شباب ديرب نجم.

مئات الطلاب أقبلت على القافلة

وأشار «عبد العظيم»، إلى أن القافلة شهدت في يومها الأول إقبالا كثيفاً من الطلاب بالمرحلة الإعدادية التي أقيمت فعاليتها بمدرسة الشهيد محمد رفعت الإعدادية للمرحلة الإعدادية.

ولفت إلى أن القافلة التعليمية بديرب نجم تناولت اليوم شرح بعض المواد مثل اللغة العربية والعلوم، وحاضر بها عمر أيمن مدرس اللغة العربية، شريف محمد مدرس العلوم، فيما تضمنت القافلة التعليمية في يومها الأول بمجمع نصر عابدين الشهادة الثانوية، وشرح مواد مثل اللغة الإنجليزية وقدمه صبحي الغيطاني، واللغة الفرنسية وقدمه خالد المالكي، وشرح الكيمياء وقدمه السيد فؤاد، والفيزياء قدمها محسن مرعي، والفلسفة قدمها إبراهيم هنداوي، والتاريخ قدمه فتحي راشد.