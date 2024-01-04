محمد كريم يُعلن عن خوضه فيلم وأغنية عربية مع تيريس جيبسون

أعلن الفنان محمد كريم عن عملين من المقرر أن يخوضهما الفترة المُقبلة هو وصديقه، الفنان العالمي، تيريس جيبسون، والمتواجد حاليًا في الشرق الأوسط، في زيارة سياحية بدأها من مصر، وتحديدًا الأهرامات الثلاثة بصحبة كريم.

جيبسون يحاول تحدث العربية

وظهر جيبسون في الفيديو الذي نشره محمد كريم عبر إنستجرام، وهو يحاول تحدث العربية، حيث يلقنه محمد كريم، كيفية قول «كل سنة وأنتم طيبين، سنة سعيدة عليكم»، بمناسبة قدوم العام الجديد 2024.

ودوَّن الفنان المصري على الفيديو قائلًا: «مشاريع كبيرة بيني وبين أخي تيريس جيبسون قريبًا، أغنية عربية وفيلم، ‎أغنية بالعربي أنا وتيريس ‎وفيلم كبير في هوليوود هيتم الإعلان عن تفاصيله قريب، سنة جديدة سعيدة».

يذكر أن تيريس جيبسون حضر مهرجان الجونة في دورته الأخيرة، وأعطى جائزة نجمة الجونة الخضراء، والتي فاز بها فيلم The Buriti Flower.