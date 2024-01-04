تغيرات مناخية تثير مخاوف العلماء في 2024.. ارتفاع الحرارة يهدد البشرية

تغيرات مناخية شهدها عام 2023، الذي عرف بـ«عام الدفئ العالمي المفاجئ»، نتيجة ارتفاع متوسط درجة الحرارة السنوية إلى مستوى قياسي، الأمر الذي جعل العلماء يتوقعون أن يكون عام 2024 أكثر سخونة، وفقا لما ذكرته قناة العربية نقلا عن صحيفة «واشنطن بوست».

كانت محيطات الكرة الأرضية دافئة بشكل قياسي في معظم أيام عام 2023، ويرجع الارتفاع في درجات الحرارة إلى ما يعرف بـ«ظاهرة النينو المناخية»، نتيجة لذلك من المتوقع أن تشهد الأرض انخفاضا في الاحترار العالمي «الانبعاث الحراري» الذي ظهر منذ عقود بسبب انبعاثات الوقود الأحفوري.

وهناك توقعات مخيفة تتمثل في ارتفاع متوسط درجات حرارة الكوكب لأكثر من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة في القرن التاسع عشر، وذلك وفقاً لمكتب الأرصاد الجوية البريطاني.

التغيرات المناخية في 2024

في بداية عام 2023 توقع العلماء أن العام سوف ينتهي كواحد من أحر الأعوام المسجلة على كوكب الأرض، إلا أنهم لم يتوقعوا أن يسجل هذا العدد الكبير من الظواهر الجديدة وبشكل قياسي، وبحسب كارلو بونتيمبو، مدير خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي: «يعيش العالم في الوقت الحالي بمنطقة مجهولة، ولا يعرفون ما سيحدث بعد ذلك».

مناطق مهددة بالخطر

وعلى الجانب الأخر، حذر بعض العلماء من التلوث الكربوني الذي يؤدي إلى ارتفاع حرارة كوكب الأرض إلى مستويات أكثر خطورة من أي وقت مضى، فهو يعتبر من أخطر التهديدات التي تواجه البشرية، لذلك ربما تشهد ثلاثينيات القرن الحالي تحولات جذرية إذا ارتفعت حرارة العالم بمقدار 1.5 درجة مئوية فوق درجات حرارة ما قبل الصناعة، حسب تقرير لصحيفة «الجارديان» البريطانية.

وأشار العلماء إلى أن هناك عدة مناطق قد تكون معرضة للخطر، وكذا أشجار المانجروف ومروج الأعشاب البحرية، التي من المتوقع أن تموت إذا ارتفعت درجات الحرارة بين 1.5 درجة مئوية و2 درجة مئوية.