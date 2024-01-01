خبير: التغيرات المناخية المتطرفة أصبحت أمرا واقعا سنتعامل ونتعايش معه

قال بدوي رهبان، خبير تغير المناخ، إن زلزال اليابان الذي حدث اليوم، دافعه جيولوجي، وليس له علاقة مباشرة بتغير المناخ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أن العام 2023 شهدنا عوامل مناخية متطرفة كعواصف وموجات حر، وهذه العوامل ستتكرر في 2024، والأعوام المقبلة، ولا نستطيع أن نقول ما هي درجة العوامل المناخية التي سنواجهها في 2024، لكن النمط تصعيدي للأسف الأعوام المقبلة.

وأكد أننا علينا الاستعداد جيدا للوقاية من الكوارث الطبيعية، سواء كانت بدافع مناخي أو جيولوجي، متابعا: «مفيش دولة بمنأى عن حدوث عوامل طبيعية مناخية متطرفة، لذلك يجب على البلدان كلها أن يكون في استعدادات وتوعية للمواطنين، وعدم إزالة الأشجار وحماية المنازل من السيول».

وأردف: «مسألة التغييرات المناخية لم تعد رفاهية، لأننا أصبحنا نعيش واقعاً وعلينا التعامل والتعايش والتكيف معه».