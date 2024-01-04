إزالة مبان مخالفة في حملة مكبرة بسوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج حملة إزالة فورية استهدفت قرية الكولة، في إطار تكثيف عمليات الرصد الميداني والإبلاغ الفوري عن حالات التعدي للتصدي لها وإزالتها في مهدها وقبل تطويرها.

حملة إزالة مكبرة بسوهاج

قال لطفى الشريف رئيس مركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه وفقا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بإزالة مخالفات البناء للحفاظ على الأراضي الزراعية، جرى عمل حملة إزالة فورية لحالات تعدى بالبناء المخالف على مساحة 3 قراريط خارج الحيز العمراني، عبارة عن أسوار بارتفاع 3 أمتار بالبلوك الأبيض ومونة الأسمنت بناحية منطقة الحراز التابعة لقرية الكولة.

تحرير محاضر للمخالفين

وأضاف «الشريف»، أن الحملة تكونت من عادل شعراوى رئيس القرية ويسرى أحمد سكرتير الوحدة وفني التنظيم بالقرية وعمال ومعدات الوحدة المحلية بأخميم ومشرف الحوض بالجمعية الزراعية.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وشدد رئيس المركز على تواصل حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء فى مهدها وقبل تطويرها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين