محافظ سوهاج: طفرة كبيرة في إنشاء المستشفيات وتقديم الخدمة لأكثر من 3 ملايين مواطن

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تقديم الخدمات الطبية العلاجية إلى 3 ملايين و139 ألف و723 مواطن بمختلف مستشفيات المحافظة عبر مديرية الصحة والسكان بسوهاج خلال الفترة الماضية.

طفرة بقطاع صحة سوهاج

وأكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أن القطاع الصحي بالمحافظة يشهد طفرة غير مسبوقة، في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، والتوسع بوحدات الرعاية المركزة، وأقسام الغسيل الكلوي، وغيرها من الأقسام الهامة، وكذلك تطوير دائم على مستوى التجهيزات والأجهزة الطبية الحديثة، لافتا إلى إمداد المستشفيات بأحدث أجهزة الأشعة التشخيصية المختلفة، و أجهزة المعامل، والمناظير، والعمليات، و أجهزة العلاج الطبيعي، وغيرها من الأجهزة، التشخيصية الهامة.

إنشاء 9 مستشفيات جديدة بسوهاج

وأضاف «الفقي» أن هناك 9 مستشفيات تشهد تطويرا شاملا بها وتقدم خدماتها بأماكن بديلة لخدمة المواطنين دون توقف حتى الانتهاء من تطويرها وهي مستشفيات «دار السلام، البلينا، جرجا، المنشاه، العسيرات، سوهاج العام، ساقلتة، طما، المراغة»، فضلا عن الانتهاء من تطوير مستشفيات جهينة المركزي، وطهطا العام وتشغيلهما والبدء في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

خدمات صحة سوهاج

وأوضح الدكتور أحمد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج أن الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، شملت تقديم الخدمات العلاجية بالعيادات الخارجية الصباحية والمسائية إلى مليون و897 ألفاً و681 مواطن بمختلف التخصصات، وتردد على أقسام الاستقبال والطوارئ 606 ألف و397 مواطن، فيما قدمت وحدات وأقسام الغسيل الكلوي 434 ألف و442 جلسة غسيل كلوي، وتقديم 138 ألف و105 جلسة علاج طبيعي للمرضي المترددين على أقسام العلاج الطبيعي، مشيرا إلى أنه تردد على وحدات العناية المركزة بالمستشفيات 6 آلاف و375 مواطن، وعلى الحضانات 5 آلاف و 506 طفل مبتسر.

كما تم إجراء 13 ألفاً و235 عملية جراحية، وإجراء 5 ألاف و648 عملية ولادة ما بين قيصرية وطبيعية، وحجز 53 ألفاً و 98 مريض بالأقسام الداخلية المختلفة، وأخيرا حصل 412 ألفاً و 78 مواطناً على الخدمات المعملية.

فرق تفتيش يومية بصحة سوهاج

وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن فرق التفتيش التابعة للإدارة العامة للطب العلاجي تمارس عملها بصورة يومية بجميع المستشفيات لمتابعة سير العمل بها وتقديم الخدمات للمرضى على أكمل وجه، مشيدا بالفرق الطبية والفنية والإدارية بالمستشفيات وتضحياتهم المستمرة لخدمة المرضى، مقدماً لهم خالص شكره وتقديره على جهودهم الحثيثة لخدمة المرضى.