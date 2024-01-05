قائمة المدن الأكثر برودة في طقس اليوم.. اعرفها

كشفت غرف عمليات المحافظات، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، والتي يظهر من خلالها قائمة المدن الأكثر برودة والتي تشمل 5 مدن تقل درجة الحرارة بها عن 10 درجات مئوية مع تأثير بعض الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة.

المناطق الأكثر برودة

ووفق بيان غرف العمليات في المحافظات، فإن المدن الأكثر برودة، كالتالي:

سانت كاترين: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 5 درجات مئوية

نخل: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 7 درجات مئوية

المنيا: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 9 درجات مئوية

أسيوط: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 8 درجات مئوية

سوهاج: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 9 درجات مئوية

المناطق الأكثر دفئا

تشهد عدد من المناطق ارتفاعاً في درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة 5 يناير 2024، حيث تتجاوز 24 درجة مئوية. وتكون قائمة المدن الأكثر دفئ والأعلى حرارة كما يلي:-

1. شلاتين: الحرارة العظمى 26 والصغرى 18 درجة

2. سفاجا: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15 درجة

3. أسوان: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11 درجة

4. حلايب: الحرارة العظمى 25 والصغرى 19 درجة

5. أبو رماد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18 درجة