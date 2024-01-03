«الأوقاف»: انعقاد 66 ندوة علمية لسيرة «الإمام ابن ماجه».. الاثنين المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، انعقاد 66 ندوة علمية، الاثنين المقبل، ضمن برنامج «أئمة الحديث الدعوي»، بعنوان «الإمام ابن ماجه» رحمه الله.

وتتناول تلك الندوات العلمية نشأته وحياته وجهوده العلمية، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، وذلك على النحو التالي:

تنظيم ندوات علمية في 3 مساجد بكفر الشيخ

وكانت مديرية الأوقاف في محافظة كفر الشيخ، نظمت 3 ندوات علمية بثلاثة من المساجد الكُبرى، بعنوان «الإمام النسائي رحمه الله.. نشأته وحياته وجهوده العلمية».