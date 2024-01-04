في 8 نقاط.. كل ما تريد معرفته عن مسابقة الأوقاف لتعيين 1000 إمام

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، طرح وزارة الأوقاف 1000 وظيفة جديدة لإمام وخطيب بالأوقاف، والمقرر أن يتم فتح باب التقديم للمسابقة في نهاية الشهر الجاري، وجاءت شروط المسابقة وفقا لإعلان وزير الأوقاف كالتالي:

1- تم رفع سن التقدم للوظائف بوزارة الأوقاف حتى 40 عاما.

2- السماح للحاصلين على تقدير مقبول بالتقدم لخوض المسابقة.

3- تأتي شروط المسابقة بخلاف المسابقتين الماضيتين، للأوقاف والتي كانت تشترط في المتقدمين الحصول على تقدير جيد كحد أدنى و35 عامًا كحد أقصى لعمر المتقدم.

4- توضع أسئلة الامتحانات بدقة وعناية فائقة على أيدي متخصصين من أساتذة الجامعات.

5- تتم الاختبارات بنزاهة وشفافية واضحة.

6- الهدف من الاختبارات اختيار أفضل الكفاءات العلمية، لاسيما وأن لدعوة تتطلب التميز العلمي والثقافي.

7- تتم الامتحانات وفقا لمنظومة الامتحانات المركزية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وغير قابلة للغش.

8- تمتاز الامتحانات بتكافؤ الفرص من حيث الأسئلة ومستوياتها ونسبها من الصعوبة واليسر والتنوع سواء أكانت أسئلة شرعية أم لغوية أم سلوكية أو بالمقابلات الشفوية والتي تتم أمام لجنة موحدة تضمن العدالة بين الجميع.