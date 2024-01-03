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«الأوقاف» تعلن موعد المقابلات المركزية للحصول على تصريح واعظة معتمدة

كتب:

رؤى ممدوح
07:27 م | الأربعاء 03 يناير 2024
وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»، نشر أسماء ومواعيد المقابلات المركزية للراغبات في الحصول على تصريح واعظة معتمدة من أعضاء هيئة التدريس، أو الحاصلات على درجة الماجستير أو الدكتوراه من جامعة الأزهر، أو من أي من الجامعات المصرية في مجال الشريعة الإسلامية، أو اللغة العربية.

مواعيد المقابلات

وحول المواعيد فقد قالت وزارة الأوقاف إنه سيتم عقد المقابلات يوم الإثنين المقبل الموافق 8 يناير 2024م ، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لافتة إلى ضرورة إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من المؤهل الأصلي والمؤهل الأعلى مع الإطلاع على الأصل، وصورة شخصية حديثة.

وحول الأسماء التي أعلنت عنها الوزارة فجاءت كالتالي:

1- هبة محمد ثابت أحمد «سوهاج»

2- آية صبحي أحمد محمد «الشرقية»

3- أمل سيد عبدالسميع أبو حميدة «القاهرة»

4- غادة محمد عبدالمهيمن «القاهرة»

5- أسماء محمد عثمان الزيني «القاهرة»

6- إحسان السيد محمد أبو شوشة «المنوفية»

7- إسراء مجدي عفيفي أبو الحسن «المنوفية»

8- آية السيد عبدالسلام عبدالحميد «المنيا»

9- سحر جمال عبدالكريم «المنيا»

10- رانيا السيد حسين عبدالرحمن «القاهرة»

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