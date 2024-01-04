خبير نقل بحري: أوروبا المتضرر الأكبر من التوترات بالبحر الأحمر

قال الربان منتصر السكري، الخبير الدولي في مجال النقل البحري، إن موقع مصر الجغرافي يشجع المعادين لمصر على إثارة القلق والتوتر لها، لكن بخصوص التوترات في البحر الأحمر، فهي لا تؤثر فقط على مصر، لكن على العالم كله.

وأضاف خلال مداخلة عبر «زووم» في برنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أنه مطمئن لقرب انتهاء تلك التوترات، لأن مصر إذا كانت 0.01% نتيجة انخفاض أرباح قناة السويس، فإن أوروبا والعالم يخسرون بنسبة 99.9%.

ولفت إلى أن 80% من حجم التجارة حول العالم تمر من البحر الأحمر، ووجود أي قلاقل في تلك المنطقة تؤثر على العالم كله، منوها أن التوترات التي تحدث بسبب الحوثيين أزمة كبيرة، وإثيوبيا أيضًا أرادت أن تزيد هذه التوترات بعقد اتفاقية مع أرض الصومال لأخذ 20 كيلو متر على البحر الأحمر مقابل الاعتراف بها، لأن أرض الصومال أراضي انفصالية غير معترف بها، منوها أنه لا يعرف سبب إقدام آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا على تلك الخطوة.

وأشار إلى أن التوترات في البحر الأحمر أثرها انعكس على السوق الأوروبي سريعا، وأسعار بعض السلع ارتفع بنسبة 100% بسبب ارتفاع تكلفة الشحن نتيجة تلك التورات، مواصلا: «السفينة اللي كانت تدفع مثلا 5 أو 6 آلاف دولار النهاردة بتدفع 10 آلاف».

ونوه بأنه برغم ارتفاع تكلفة التأمين، فإنها لا تساوي شيئا في حالة تغيير السفن مسارها لرأس الرجاء الصالح، ولذلك سيكون هناك ضغوطًا دولية من أجل حل الأمر، متسائلا: هل تقف إثيوبيا أمام العالم كله؟.