أمطار تضرب 7 محافظات خلال الساعات المقبلة.. و«الأرصاد» تحذر من 3 ظواهر جوية

أعلنت غرف العمليات المركزية في 7 محافظات فرص سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة، وتكون متوسطة بنسبة تصل إلى 30% على مدار اليوم مع توقعات بتأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية وسط تحذيرات بتوخي الحذر أثناء القيادة مع نشاط للرياح على بعض المناطق.

طقس المحافظات الساعات القادمة

وطبقا لغرف عمليات الـ7 محافظات وهى«البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، البحر الأحمر» تكون نسبة الأمطار 30% مع زيادة نسبة البردة، ونشاط للرياح في جنوب سيناء.

وتشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية طقس بارد ليلاً، على أن يكون شديد البرودة في شمال الصعيد بارد على باقي المحافظات، وفيما يتعلق بحالة الأمواج في البحر الأحمر تكون معتدلة يصل ارتفاعها إلى 2 متر، وفي البحر المتوسط تكون معتدلة تصل إلى 2.25 متر.

سرعة الرياح في جنوب سيناء والبحر الأحمر

وفيما يتعلق بحركة الرياح سجلت أقصى سرعة في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر، بلغت 32 كيلو متر في الساعة، وعن درجات الحرارة في المحافظات سجلت أقصى درجة للعظمى في جنوب الصعيد 25 درجة وأقل درجة في القاهرة 21 درجة.