خبير اقتصادي يوضح كيفية الاختيار بين شهادتي الـ23.5% والـ27%

طرح أكبر بنكين حكوميين الأهلي المصري ومصر، شهادات جديدة لمدة عام، بعائد 27% سنويًا يصرف في نهاية المدة و23.5% سنويًا يصرف شهريًا، تزامنا مع استحقاق شهادات الـ25% و22.5% غدا يوم 5 يناير 2024، وذلك بعد طرحهم العام الماضي في شهر يناير 2023.

ويحتار البعض بين شراء شهادة الـ27% أم 23.5%، وهو ما يرد عليه الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية.

كيفية الاختيار بين شهادتي الـ23.5% والـ27%؟

وذكر السيد أن عائد الـ23.5% سنويًا والذي يصرف شهريًا، تناسب أكثر كبار السن وأصحاب المعاشات الذين يرغبون في تحسين وزيادة الدخل الشهري لهم.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن بالنسبة لعائد 27% سنويًا، ويصرف في نهاية المدة يكون مناسب بشكل أكبر للأقل سنًا الذين يرغبون في الاستثمار والادخار، كونه يتيح لهم عائد سنوي مرتفع يمكنهم الاستفادة به فيما بعد.

تفاصيل الشهادات الجديدة

وطرح البنكين الحوميين شهادات الـ27% والـ23.5%، لمدة عام، وعائد ثابت طوال فترة الشهادة، ويمكن شراء الشهادة اعتبارًا من 5 يناير 2024، وبالنسبة للحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، ويمكن للأشخاص الطبيعيين بالغين وقصر «مصريون وأجانب» شراء الشهادة.

ويتم احتساب العائد من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة، كما يتيح البنكين إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات خلال المدة، ويمكن استرداد الشهادة بعد 6 أشهر من اليوم التالي للشراء.