رخا حسن: استهداف البنية التحتية بغزة ضمن مخطط تهجير سكان القطاع

قال السفير رخا حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن التصريحات التي يدلي بها مسؤولون إسرائيليون على مستوى رفيع عن تهجير الفلسطينيين تشير إلى وجود مخطط تعتنقه حكومة الاحتلال الإسرائيلي وتحاول تنفيذه خلسة بالخفاء وتتكتم الحديث عنه، لكن تفضحه زلات ألسنة بعض المسؤولين المتطرفين بالحكومة الإسرائيلية.

قوات الاحتلال بدأت بالفعل بتنفيذ مخططتها لتهجير سكان غزة

وأضاف «حسن»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج «مساء dmc» عبر فضائية dmc، أن قوات الاحتلال بدأت بالفعل بتنفيذ مخططتها باستهدافها البنية التحتية بقطاع غزة لتجعل هذه البقعة غير صالحة للحياة والمعيشة، بعد أن استهدفت أنابيب المياه ومحطات تحلية المياه والصرف الصحي والمدارس والمستشفيات ودور العبادة من مساجد وكنائس.

نتنياهو يقود تنفيذ مخطط تهجير سكان غزة

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن نتنياهو يقود تنفيذ هذه المؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن رئيس وزراء إسرائيلي سابق صرح بأن غزة كالخنجر في ظهر إسرائيل ويتمنى أن يستيقظ يوما ليجدها غرقت بالبحر.