الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل ببرمون عيد الميلاد اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، الجمعة، بتذكار استشهاد القديسة أنسطاسية، وفقاً لكتاب سنكسار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

السكنسار اليوم

والسنكسار هو كتاب يحوي سير الآباء القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد وأيام الصوم مرتبة حسب أيام السنة، ويقرأ منه في الصلوات اليومية، ويستخدم فيه التقويم القبطي.

ووفقاً للتقويم القبطي، يوافق اليوم الجمعة، السادس والعشرون من شهر كيهك لعام 1740 القبطي، ويذكر السنكسار، أنه في مثل هذا اليوم استشهدت القديسة أنسطاسية.

وبحسب السنكسار ولدت أنسطاسية في مدينة روما عام 275 م، من أب وثنى وأم مسيحية، ومنذ صغرها، حرصت على التعلم عن المسيحية، وتغذت بالتعاليم المسيحية حتى ثبتت فيها ثباتًا يعسر انتزاعها منها.

ولما بلغت سن الزواج زواجها والدها بغير إرادتها من شاب وثنى، إلا أنها رفضت أن تتخلى عن إيمانها، وواصلت زيارتها للمحبوسين من أجل الإيمان وتقديم العون لهم دون علم زوجها.

وعندما عرف زوجها حبسها في المنزل وضيّق عليها، ولكنها لم تتوقف عن الصلاة إلى الله لكي ينقذها.

وسرعان ما مات زوجها، فوزّعت القديسة أنسطاسية كل ما تملك على الفقراء والمحبوسين والمجاهدين من أجل الإيمان.

وسمع خبرها الحاكم فلورس، فاستحضرها وسألها عن دينها، فاعترفت أمامه بالسيد المسيح ولم تنكر.

ووعدها الحاكم بعطايا جزيلة لكي تعدل عن رأيها، ولكنها رفضت.

فعاقبها الحاكم بعقوبات كثيرة، ثم أمر بإغراقها في البحر، ولكنها صعدت منه سالمة بعناية الله.

وبعد ذلك أمر الوالي بتعليقها على صليب وتُضرم تحتها نار، ففعلوا بها كذلك، ففاضت روحها الطاهرة.

الكنيسة تحتفل ببرمون الميلاد

كما تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية القبطية اليوم، الجمعة، ببرمون عيد الميلاد المجيد، وهو فترة الاستعداد على غير العادة لعيد الميلاد، ويرمز للاستعداد لاستقبال ميلاد السيد المسيح.