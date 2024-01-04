مراسلة «القاهرة الإخبارية»: سجال بين نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في القدس، إنّ ملف اليوم التالي لما بعد حرب قطاع غزة سجال بين جميع أعضاء الائتلاف الحكومي في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أبو شمسية، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «أولى هذه السجالات كانت بين نتنياهو الممثل للمستوى السياسي ووزير دفاع الاحتلال الممثل للمستوى الأمني والعسكري، حيث إن استمرار حديث الأول عن اليوم التالي خلال تصريحاته كان موضع جدال مع وزير الدفاع».

ماذا قال وزير الدفاع الإسرائيلي عن القتال في قطاع غزة؟

وتابعت، أن وزير الدفاع الإسرائيلي قال إن في هذه الأحاديث دلالة على انتهاء القتال في قطاع غزة، لذلك لم يشارك في العديد من المؤتمرات والتي كان آخرها الأسبوع الماضي بعد عدم مشاركته في المؤتمر الصحفي.

وواصلت: «اليوم كان هنالك اجتماع للحديث عن اليوم التالي للحرب وذلك بعد رفض بن غفير وسموتريتش مناقشة هذا الموضوع باعتبار موضوع سياسي في مجلس الحرب، وقالا إن المجلس أقيم لإدارة العسكرية والحربية دون السياسية، وطالبا بأن يكون المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي مخصصا لمناقشة هذا الموضوع».