رفع 95 طن مخلفات من الشوارع والميادين في سوهاج

كشف قطاع النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج حملاته لرفع الأتربة والمخلفات من الشوارع والطرق والميادين ومحيط دور العبادة، مع تمهيد الطرق الترابية بالقرى وتيسير حركة المرور بإطار إزالة الإشغالات والتراكمات من الشوارع.

إزالة 95 طن مخلفات بسوهاج

قال لطفي الشريف رئيس مركز ومدينة أخميم لـ«الوطن»، تم تكثيف حملات النظافة بالقرى التابعة كالتالي،

- بقرية نيدة، رفع المخلفات والتراكمات وتفريغ جميع نقاط تجميع القمامة والمخلفات بنواحى قرية نيدة وآبار الملك وآبار الوقف وعرب الأطاولة والعزبة والعرب شارع الترعة المردومة وجزيرة محروس وطريق النص بالكوبري العلوي، كما تم رفع المخلفات بالفترة المسائية من قرية الصوامعة شرق ومن أمام الكوبري الجديد والمقابر ومصنع السيمولينا ومركز شباب الصوامعة والمدرسة الثانوية الصناعية بالقرية ومحيط دور العبادة الإسلامية والمسيحية، وتم جمع 30 طنا من المخلفات، و أشرف على الحملة أشرف على حسين رئيس القرية.

- قرية الحواويش، واصلت أعمال النظافة ورفع الأتربة والمخلفات بنطاق الوحدة المحلية بالحواويش حيث تم رفع 65 طنا من المخلفات من طريق الطواحين وشارع المرشح والحواويش البحرية وطريق الديابات والسلاموني، وطريق دير السيدة العذراء وتم رفع مخلفات الساحة وبجوار الوحدة الصحية والمعهد الأزهري بالسلاموني، وترعة السيل والطريق السريع حتى الديرة مع رفع جميع نقاط تجميع المخلفات وصناديق النظافة بإشراف خيرى مختار رئيس القرية.

الحفاظ على المظهر العام بسوهاج

وشدد «الشريف»، على المتابعة المستمرة بالشارع والعمل على رفع كفاءة وجودة الطرق وتحسين المظهر العام مع منع تراكم المخلفات وإزالتها بصفة مستمرة.