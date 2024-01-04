متحف سوهاج القومي يعلن اختيار قطعة شهر يناير.. إتاحة المعلومات بطريقة برايل

أعلن متحف سوهاج القومي اختيار قطعة شهر يناير 2024، التي ستتضمن بطاقة شرح بطريقة برايل لإتاحة الفرصة لذوي الهمم للتعرف على الحضارة المصرية، بالتزامن مع اليوم العالمي للغة برايل.

قطعة الشهر بمتحف سوهاج القومي

وأوضح المتحف أنه وقع الاختيار على تمثال لشخص يدعى «غرواف» وهو الكاتب الملكي والمشرف على المنزل ويظهر جالسًا فاقد الجزء العلوي، وينتمي لعصر الدولة الحديثة، ليكون قطعة الشهر بشهر يناير بمتحف سوهاج القومي.

مسابقة قطعة الشهر بمتحف سوهاج

وكان أطلق متحف سوهاج القومى مسابقة قطعة الشهر حيث يختار الرواد ومتابعي موقع متحف سوهاج القومى قطعة لتصبح قطعة الشهر، أو يتم ترشيح أعلى 3 قطع بالاختيار ويتم التصويت عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمتحف سوهاج القومي وصاحبة أعلى تصويت تكون قطعة الشهر.

مواعيد متحف سوهاج القومى

ويفتح متحف سوهاج القومى الذي يقع على الضفة الشرقية لنهر النيل بمحافظة سوهاج أبوابه من التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا مع غلق شباك حجز التذاكر الساعة 2 ونصف مساءا.