إزالة 21 إعلانا مخالفا في مدينتي قنا ودشنا

واصلت الوحدات المحلية في مجلس مدينة قنا ودشنا، حملاتها لإزالة الإشغالات والإعلانات والتعديات على الطريق العام، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي مركز دشنا، شمال محافظة قنا، كلف عبداللاه الخبير رئيس مركز ومدينة دشنا قاسم عبدالرضي نائب رئيس المدينة، ومسؤولى قسم الإشغالات،بشن حملة إشغالات في شوارع المدينة حفاظًا على الطريق العام بشوارع المدينة، وتيسيراً لحركة المواطنين.

إزالة إعلانات مخالفة

وأكد عبدالرضي، بمتابعة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

كما شدد على ضرورة المتابعة الدورية للمواقع التى تم إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخلفات، مشيرًا إلى أن محلية دشنا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات.

وفي مجلس مدينة قنا شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة، طارق لطفي، رئيس مجلس مدينة قنا، قاد حملة إعلانات لإزالة الإعلانات المخالفة والغير مرخصة بشارع 23 يوليو – ميدان المحطة – منطقة النحال.

أسفرت الحملة عن إزالة عدد 21 إعلانًا مخالفًا، وأوضح «لطفي» أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات الدورية التى تشنها الوحدة المحلية على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة للتأكد من خلوها من أى مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة والغير مرخصة حفاظاً على المظهر العام والظهور بالمظهر الحضارى اللائق.