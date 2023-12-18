«الإسكان»: مشروعات مدينتي حدائق العاصمة وبدر تسير بمعدلات جيدة

تفقد المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، عددًا من مشروعات الإسكان والمرافق بمدينة حدائق العاصمة وبدر، لمتابعة سير الأعمال، والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني.

وقد تضمنت الجولة زيارة منطقة عمارات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمدينة حدائق العاصمة، إذ تم الاطلاع على أعمال تنسيق الموقع، والطرق، والتي تسير بمعدلات جيدة، كما تفقد مسئولو الإسكان مختلف أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والتي تتضمن 62826 وحدة سكنية لمحدودي الدخل بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة نموذج 3 غرف وصالة، وأشادوا بمستوى التنفيذ ونسب الإنجاز.

كما تفقدوا موقع الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بمساحة 75 مترا مربعا، نموذج غرفتين وصالة، والذي يحتوى على 3016 وحدة سكنية، كما تم زيارة بعض مشروعات الطرق، والمرافق الجاري تنفيذها بالمدينة.

وفي سياق متصل، قام المهندس عبد المطلب ممدوح، والمهندس كمال بهجات، بجولة تفقدية بمشروع محطة رفع المياه رقم 4، وخط المياه الناقل قطر 1600مم بمدينة بدر، إذ تفقد مسئولو الإسكان أعمال الإنشاءات التي يتم تنفيذها بالمحطة بتكلفة استثمارية 530 مليون جنيها، حيث وصلت نسبة التنفيذ 80%، ومن المتوقع بدء التشغيل العام المقبل.

وأكّد المهندس عبد المطلب ممدوح، على ضرورة دفع الأعمال بالمشروع لتحقيق أقصى استفادة لقاطني المناطق الحديثة بالمدينة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروع.