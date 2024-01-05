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أستاذ بجامعة القاهرة: التاريخ المصري مر بمتغيرات كثيرة وبمشكلات عديدة

كتب:

أحمد العانوسي
04:13 ص | الجمعة 05 يناير 2024
الدكتور حسين حمودة خلال حواره بالشاهد

الدكتور حسين حمودة خلال حواره بالشاهد

قال الدكتور حسين حمودة، أستاذ النقد الأدبي بجامعة القاهرة، إن مسيرة التاريخ المصري حافلة بمتغيرات كثيرة، ولكن هناك عدة مشكلات مرتبطة بالذاكرة المتقطعة. 

وأكد حمودة، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي محمد الباز، أنه بالنظر إلى مسيرة التاريخ، فإن هناك عدة مشكلات وعلى رأسها الظاهرة المرتبطة بالذاكرة المتقطعة التي تجعلنا نبدأ من الصفر دائمًا، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تسببت في مشكلات كبيرة في التعامل مع الثقافة وأفكار مهمة مثل فكرة الهوية.

واستكمل أستاذ النقد الأدبي بجامعة القاهرة: «لدينا مشكلات لا يعرف مدى صعوبة أو سهولة تجاوزها، منها قصر منح الفرص الكاملة والإمكانيات المناسبة للظواهر العلمية، بالإضافة إلى مسألة هجرة بعض العقول المصرية لبلدان أخرى مثل الأطباء، وهناك ظواهر فردية أخرى مثل تجربة أحمد زويل».

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