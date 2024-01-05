احذر تناول الطعام الدسم وأنت متوتر.. أضرار خطيرة

بعض الأشخاص يتناولون الأكل بكميات كبيرة أثناء إصابتهم بحالة توتر أو قلق، دون معرفة أن تناول الطعام وبخاصة الوجبات الدسمة في هذه الحالة من الممكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة ومشاكل صحية كبيرة، بينها الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

ووفق دراسة أجراها باحثون بجامعة برمنغهام، ونشرتها مجلة Frontiers in Nutrition and Nutrients الطبية، فإن تناول الأطعمة الدهنية والدسمة أثناء إصابتك بالتوتر يمكن أن يضعف قدرة الجسم على التعافي، كما يؤدي إلى انخفاض أنسجة الدماغ وضعف وظيفة الأوعية الدموية.

نقص الأكسجين في الدماغ

كما حذر الباحثون من أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون خلال التوتر والإجهاد العقلي يضعف الأكسجين الدماغي في القشرة الجبهية، ما يؤدي إلى استنفاد توصيل الأكسجين إلى الدماغ وهو ما قد يصيب الإنسان بالسكتة الدماغية.

مرونة الأوعية الدموية

الدكتورة روزاليند باينهام، من جامعة برمنغهام، قالت عندما نشعر بالتوتر يرتفع معدل ضربات القلب وضغط الدم، وتتوسع الأوعية الدموية، ويزداد تدفق الدم إلى الدماغ، وتنخفض مرونة الأوعية الدموية ما يؤثر على سلامة قلبك ودماغك أيضا، فيمكن أن تجد نفسك مصابا بأمراض القلب.

تأثيرات أكثر خطورة

الباحثون حذروا أيضا من أن تناول الوجبات الدسمة الغنية بالدهون للتعامل مع مواقف العمل أو الحياة المجهدة أو أثناء التوتر خطرًا أكبر على الصحة، حيث تؤدي إلى انخفاض الأكسجين إلى مزاج سيئ أو مشكلات أخرى تتعلق بالصحة العقلية، مما قد يؤدي إلى تفاقم التوتر، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات الصحية.

الدكتور محمد كمال، استشاري القلب، أكد للوطن، أن الوجبات الدسمة المليئة بالدهون تؤثر سلبا على صحة القلب والدماغ، ويمكن أن تتسبب في سكتات دماغية بسبب انخفاض نسبة الأكسجين وبخاصة وقت الزعل أو التوتر أو القليل: «في ناس لما بتزعل بتاكل كتير، ده مش بيأثر بس على زيادة الوزن لا ده ممكن يجيلهم سكتة دماغية نتيجة انخفاض نسبة الأكسجين في الدم، وممكن يصابوا بأمراض القلب المختلفة».