روسيا تعلن دخول سلاح فتاك جديد إلى الحرب الأوكرانية.. ما هو؟

قال قائد وحدة دبابات تابعة للقوات المسلحة الروسية، إنه للمرة الأولى تنضم دبابات «تي - 80 بي في إم» للحرب الروسية الأوكرانية، وهو سلاح فتاك روسي دخل الخدمة خلال عام 2018، بحسب ما أعلنته القاهرة الإخبارية.

وأوضح قائد وحدة الدبابات أن الدبابة تتمتع بعدد من الميزات الجديدة التي تجعلها فعالة في ساحة القتال ضد القوات الأوكرانية، إذ تم تجهيزها بنظام اتصالات جديد يوفر إشارة موثوقة على مسافة تصل إلى عشرة كيلومترات ودروع واقية وحماية فعالة، ويمكنها تحمل الصواريخ المضادة للدبابات، بحسب وكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي».

وتعد دبابات «تي - 80 بي في إم» هو تحديث لدبابة «T-80BV»، وتحتوي على مدفع عيار 125 ملم، ومدفع رشاش محوري عيار 7.62 ملم، ومدفع رشاش آخر عيار 12.7 ملم،

يمكنها العمل في أي طقس

وأشار قائد وحدة الدبابات في القوات المسلحة الروسية إلى أن الدبابة التي دخلت الحرب ضد أوكرانيا حديثًا تحتوي على محرك توربيني، ويمكنها السير في الغبار والطين، ووصفها بأنها «تطير» في إشارة لسرعتها، ويمكنها العمل في أي طقس ودعم المشاة واختراق خنادق العدو.

تصل سرعتها لـ70 كيلومتر لكل ساعة

وتصل سرعة دبابة «تي - 80 بي في إم» إلى 70 كم في الساعة، ووزنها 46 طن، وطول هيكلها 6.98 متر، بينما عرضها 3.58 متر، وارتفاعها 2.21 متر.