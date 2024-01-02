سنرد بالنووي على أي عدوان أمريكي.. أبرز قرارات زعيم كوريا الشمالية خلال أسبوع

خرج زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، خلال الأسبوع الحالي، بقرارات خطيرة، وكانت بينها تجهيز النووي لتدمير الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية.

قرارات زعيم كوريا الشمالية

نقلت وكالة الأبناء المركزية الكورية الشمالية، عن كيم جونج أون، خلال اجتماع لحزب العمال الحاكم في البلاد، قوله بإنه يمكن استخدام السلاح النووي، في حالة تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي سياق متصل، أمر زعيم كوريا الشمالية، قواته المسلحة بالاستعداد للحرب وتجهيز الأسلحة النووية للاستخدام ضد الولايات المتحدة، ويأتي ذلك في وقت تزامن مع دعوة الصين لعدد من دول جنوب شرق آسيا للتأهب نظرًا لزيادة نشاط القوات الأمريكية في المنطقة.

وصرّح الزعيم الكوري الشمالي، بأنه يستخدم السلاح النووي في حال محاولة كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة الأمريكية شن أي عمل عسكري ضد بلاده، وفي هذه الحالة، سيكون لديه ردع نووي قوي للرد على الهجوم.

كيم: سنوجه ضربة ساحقة للولايات المتحدة

وقال زعيم كوريا الشمالية، إن الوحدة مع الجارة الجنوبية خطأ ولا يجب أن يتكرر، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يصفون الكوريين الشماليين بأنهم «العدو الأسوأ» يرتكبون خطأ كبيرًا عندما يسعون للوحدة معهم.

وأشار «كيم» أمس، إلى أن خطر المواجهة المسلحة في شبه الجزيرة الكورية يتحول بسرعة إلى واقع ملموس بسبب التدريبات العدائية التي يقوم بها الأعداء، بما في ذلك الولايات المتحدة، وبناءً على ذلك، فإن البلاد ملزمة بـ «حذ السيف» لحماية نفسها، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وأكد زعيم كوريا الشمالية بأنهم إذ اختاروا المواجهة العسكرية وأشعلت النار، فيجب علينا أن نحشد أقوى الوسائل: «سنوجه ضربة ساحقة وندمرهم بالكامل».

وعلى جانب آخر، أعلنت بيونج يانج عن استعدادها لإطلاق 3 أقمار اصطناعية للتجسس في العام المقبل، وذلك بهدف تعزيز قدرات الجيش في مراقبة العدو، مع التوجه نحو الولايات المتحدة.

وأعلن هذه الخطط خلال اجتماع حزب العمال الحاكم، الذي يهدف إلى وضع أهداف الدولة للعام المقبل، ويعد هذا الإعلان جزءًا من استراتيجية كوريا الشمالية لتعزيز برنامجها الصاروخي وتحسين قدراتها التكنولوجية.