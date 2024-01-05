سحب فيلم «العميل صفر» لأكرم حسني من السينما بعد 20 أسبوع عرض

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن رفع فيلم «العميل صفر» بطولة أكرم حسني، من السينما أمس، مع استقبال دور العرض مجموعة من الأفلام الجديدة أبرزها «الإسكندراني» بطولة أحمد العوضي، الذي حقق في أول يوم عرض بالسينما، أكثر من مليون و300 ألف جنيه، و«الحريفة» بطولة نور النبوي وكزبرة، و«عصابة» عظيمة بطولة إسعاد يونس، و«ليه تعيشها لوحدك» بطولة خالد الصاوي وشريف منير.

أضاف «الدفراوي» في بيان، أن آخر إيرادات فيلم «العميل صفر» بالسينما أول أمس الأربعاء، بلغت 7 آلاف و876 جنيها، فيما جاءت حصيلة إيراداته على مدار 20 أسبوع عرض بالسينما، 43 مليونا و140 ألف جنيه.

أبطال «العميل صفر»

يشارك أكرم حسني بطولة الفيلم، كل من أسماء أبواليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي وفاطمة البنوي، تأليف وائل عبد الله، إخراج كريم العدل.

قصة فيلم «العميل صفر»

يجسد أكرم حسني في الفيلم، شخصية الشاب صفر عبد اللطيف شداد الهمم، العاشق لمغامرات «جيمس بوند»، ويسعى أن يكون مثله، وذلك من خلال خوض مغامرات فاشلة تورطه وأصدقاءه وتضعهم في مواقف صعبة.