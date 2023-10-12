فيلم «العميل صفر» يحقق 37 مليون جنيه إيرادات خلال 8 أسابيع

حقق فيلم «العميل صفر» بطولة أكرم حسني على مدار الـ8 أسابيع الماضية أكثر من 37 مليون جنيه، بعد أن حظى بإشادات نقدية وجماهيرية موسعة، وجعله يتصدر المراكز الثلاثة الأولى في قائمة الإيرادات اليومية بشباك تذاكر السينما، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق أمس في شباك تذاكر السينما 109 آلاف و753 جنيها، وجاء في المركز الثالث بقائمة الإيرادات اليومية التي تضم أفلام فوي فوي، حسن المصري، وش في وش، أولاد حريم كريم، بيت الروبي، سكر، دولارات دولارات، البعبع، مستر إكس، ع الزيرو.

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

قصة فيلم العميل صفر

تدور قصة فيلم العميل صفر في إطار كوميدي من خلال صفر عبداللطيف شداد الهمم، العاشق لمغامرات جيمس بوند ويعتبره قدوة له، ويتمنى أن يكون مثله يومًا، ويضع نفسه في العديد من الأزمات ويورط من حوله.