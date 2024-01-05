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«الصرف الصحي» بالقاهرة تنظم ورشة عمل ضمن «عمليات دعم النزاهة»

كتب:

وائل فايز
08:52 ص | الجمعة 05 يناير 2024
ورشة عمل

ورشة عمل

نظمت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، برئاسة المهندس عادل حسن، رئيس الشركة، ورشة عمل ضمن الخطط التنفيذية لعمليات دعم النزاهة، تحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لدعم النزاهة.

ترشيد الاستهلاك

وأوضح رئيس صرف القاهرة الكبرى، أنّ مركز تدريب الجنوب بالشركة شهد فعاليات الورشة، والتي ناقشت الخطط التنفيذية لعمليات دعم النزاهة، بعد تحليل المخاطر لعمليات الصرف الصناعي وترشيد استخدام المواد الخام وترشيد استهلاك الوقود وحركة السيارات، بمشاركة إدارات دعم النزاهة بشركات مياه «القاهرة، والإسكندرية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والبحيرة، والدقهلية، وبني سويف».

إجراءات وقائية

يذكر أنّ ورش العمل تستهدف وضع إجراءات وقائية داعمة للنزاهة، وتوحيد إجراءات العمل بكل الشركات التابعة للشركة القابضة.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.