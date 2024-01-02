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«الإفتاء» تكشف صيغة مستحبة لدعاء الفجر.. «اللهم اجعلني ممن غفرت لهم»

كتب:

رؤى ممدوح
08:26 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء المصرية

كشفت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن صيغة مستحبة للدعاء أثناء وقت الفجر؛ إذ يحرص قطاع كبير من المسلمين على التضرع والتوجه إلى الله بالدعاء، خاصة في أوقات الليل والثلث الأخير منه، كونها ساعات استجابة، وفق السنة النبوية.

صيغة دعاء الفجر

وجاءت الصيغة المستحبة لدعاء الفجر التي كشفت عنها دار الإفتاء كالتالي: «اللهم اجعلنا في فجر هذا اليوم ممن غفرت لهم وحرمت عليهم النار وكتبت لهم الجنة».

فضل الدعاء بعد الفجر

وحول فضل الدعاء بعد الفجر وحتى الشروق، فقد روى الإمام الترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قال دبر صلاة الفجر وهو ثانٍ رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات، كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم؛ إلا الشرك بالله عز وجل».

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بقلم رؤى ممدوح