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بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز بمدينة ملوي الجديدة الاثنين المقبل

كتب:

أيمن حمزة
09:41 ص | الجمعة 05 يناير 2024
وزير الإسكان

وزير الإسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة ملوي الجديدة، سيبدأ يوم الاثنين المقبل، وحتى الخميس 21 مارس المقبل، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة 70 (المحلية الأولى) بمدينة ملوي الجديدة، المعلن عنها بنظام الحجز الإلكترونيفي 28 يونيو الماضي.

أوضح المهندس وليد عبد الرحمن، رئيس جهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، بأنه سيتم تسليم قطع الأراضي أرقام (41 – 42 – 43 – 44 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 79 – 86 – 88 – 89 – 93 – 95 – 96 – 97 - 98 – 99 – 100 - 101)، خلال الفترة من 8/1/2024 : 22/1/2024، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم القطع أرقام (102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 128 – 129 – 130 – 132 – 133 – 134 – 139 – 184 – 185 – 186 – 187 – 188 – 189 – 190)، خلال الفترة من الثلاثاء 23/1/2024 : الخميس 8/2/2024.

وأضاف المهندس وليد عبد الرحمن، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي أرقام (1 – 3 – 5 – 7 – 8 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 – 114 – 115 – 117 – 118 – 118 – 119 – 120 – 121 – 161 – 163 – 199 – 200 – 201 – 202 – 203 - 204)، خلال الفترة من 11/2/2024 : 26/2/2024.

أشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي أرقام (39 – 40 – 45 – 62 – 63 – 68 - 69 – 70 – 72 – 74 – 75 – 109 – 116 – 140 – 141 – 142 – 143 – 144 – 146 – 147 – 148 – 149 – 150 – 151 – 152 – 153 – 154 – 155 – 156 – 157 – 158 – 160 – 169 – 170 – 171 – 172 – 175 – 176 – 179 – 180 – 191 – 192 – 193 – 194 – 195 – 196 – 197 – 198)، وذلك خلال الفترة من 27/2/2024 : 13/3/2024، وجرى تخصيص الأيام من 17 : 21 مارس 2024، للذين تخلفوا عن الاستلام.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.