إزالة 15 حالة تعد علي أراضي أملاك الدولة في قنا

قال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت شنت حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لرصد حالات البناء بدون ترخيص والتعدي على أملاك الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات إزالة في قنا

وأضاف «عبد الباقي»، أنه تم إزالة 15 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بناحية قرية أبوشوشه – العمرة بمنطقة خور واسع، بمساحة 2625 مترا، وذلك بعد فحص هذه الحالات والتأكد من عدم قانونيتها، كم تم إزالة 7 حالات تعد على أراض زراعية أملاك خاصة ناحية النجمة والحمران بقرية قصير بخانس بمساحة 9 قراريط و14 سهما.

محافظ قنا يوجه بإزالة التعديات

وأكد «عبدالباقي»، أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا وجه رؤساء الوحدات المحلية ومجالس المدن بمنع أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.