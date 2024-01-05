«السياحة» توضح موعد سداد الفائزين بالحج السياحي لقيمة البرنامج

تجري وزارة السياحة، غدا، القرعة الإلكترونية للحج السياحي، لاختيار نحو 23 ألف مواطن للفوز بفرصة الحج لهذا العام، من بين المتقدمين للقرعة، وعددهم أكثر من 54 ألف مواطن، وستجرى القرعة بمقر الوزارة.

وكشف إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة والآثار، أنّه عقب انتهاء القرعة، ستستطيع شركات السياحة معرفة أسماء الفائزين، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للحج.

موعد سداد الفائزين بالحج لقيمة البرنامج

وأضاف عبدالعال لـ«الوطن»، أنه فور إعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج السياحي، ستبدأ شركات السياحة المنظمة للرحلات في الاتصال بالفائزين، ومطالبتهم بسداد بقية قيمة برنامج الحج، بعد خصم مبلغ جدية الحجز، وذلك خلال أسبوع يبدأ من غد، وذلك حتى تستطيع الشركات دفع قيمة خدمات الحج، عبر المسار الإلكتروني السعودي.

البرامج الاقتصادية

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إلى أن 83% من الفائزين بقرعة الحج هم من المتقدمين لبرامج الحج السياحي: المستوى الاقتصادي «البري - الاقتصادي طيران»، فيما بلغت حصة الفائزين ببرنامج الـ 5 نجوم 17% من إجمالي تأشيرات الحج المخصصة لوزارة السياحة والآثار.