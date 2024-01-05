تراجع كبير في أسعار اللحوم بالمنافذ الحكومية بالمنوفية

تواصل الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية، توفير اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، تسهيلا على المواطنين، ولمواجهة جشع بعض التجار، ومن بين المبادرات الجديدة فتح منفذ لبيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة وخصومات تصل لـ65 جنيها لكل كيلو، أمام مقر مديرية الطب البيطري بشبين الكوم.

أسعار اللحوم البلدي في محافظة المنوفية

وقال الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، إن سعر كيلو اللحوم البلدية الصغيرة 275 جنيها بدلا من 340 جنيها، موضحاً أن منفذ بيع اللحوم تحت إشراف إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، وتم المرور على المنفذ والتأكد من جودة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

منافذ الطب البيطري لبيع اللحوم في المنوفية

وأوضح أن منفذ بيع اللحوم في شبين الكوم، يأتي بمناسبة أعياد الإخوة الأقباط ولمحاربة غلاء أسعار اللحوم، ووفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مؤكداً أن المنفذ سيتم متابعته بشكل دائم والتأكد من جودة اللحوم المقدمة للمواطنين.

علي صعيد آخر، أشار «حماد» إلى استمرار تنفيذ الحملة القومية لتحصين المواشي ضد مرض الحمي القلاعية في محافظة المنوفية، مشيراً إلى أنه جار العمل للوصول إلى النسبة المستهدفة لأن المحافظة دائما ما تكون بين أعلى المحافظات التي تحقق نسب مرتفعة في حملات التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية.