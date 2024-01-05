حوادث 2024 تضرب 3 دول «زلزال وتصادم قطارين ومترو»

لقى مئات الأشخاص مصرعهم، وأصيب آخرون، في عدد من الدول الأوروبية، جراء حوادث وكوارث طبيعية في الأيام الأولى من عام 2024.

اصطدام قطارين في أندونيسيا

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 28 آخرون على الأقل بجروح، جراء اصطدام قطارين في جزيرة جاوة الرئيسية في إندونيسيا، صباح اليوم، بحسب ما أعلنت الشرطة الأندونيسية.

ونقلت وكالة «روسيا اليوم»، عن المتحدث باسم الشرطة، إبراهيم تومبو، إنّ الحادث وقع صباح اليوم، الساعة 6:30، بالقرب من حقول أرزّ في تشيكالينغكا بمقاطعة جاوة الغربية، أنّ العديد من العربات انقلبت جراء الحادث، وتسبب في وقوع ضحايا.

حادث تصادم بين قطاري مترو في نيويورك

أصيب 24 شخصاً بجروح طفيفة إثر تصادم وقع في نيويورك، أمس، بين اثنين من قطارات مترو أنفاق المدينة، أدّى لخروج أحدهما عن السكّة، وبحسب «سكاي نيوز» فإن الحادث تسبّب في إغلاق ثلاثة من خطوط مترو نيويورك، الذي يمتدّ في سائر أرجاء المدينة.

ارتفاع عدد قتلى زلزال اليابان لـ92 شخصا

أعلنت السلطات اليابانية، صباح اليوم، أنّ حصيلة الزلزال المدمّر الذي ضرب وسط الأرخبيل، في أول أيام السنة الجديدة، ارتفعت إلى 92 قتيلا و242 مفقودا.

وكانت حصيلة رسمية مؤقتة سابقة أفادت بمقتل 84 شخصاً وفقدان 180 شخصاً في هذا الزلزال، الذي بلغت قوته 7.5 درجات، وخلّف دماراً واسعاً وانهيارات أرضية وتسبّب بحريق كبير وأمواج مدّ عال (تسونامي)، زاد ارتفاعها عن متر، ومن المرجّح أن ترتفع حصيلة الضحايا أكثر لأنّ مئات المباني دمّرت في الكارثة، في حين أنه لا تزال بعض القرى معزولة.