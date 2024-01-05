الطائفة الإنجيلية تحتفل اليوم بالعيد المجيد: «فرح الميلاد في وسط الأزمات»

يترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الاحتفال الرسمي للطائفة بعيد الميلاد المجيد، اليوم، في الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة.

احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد

يتضمن برنامج الاحتفال، بحسب الصفحة الرسمية للكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، صلاة افتتاحية ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، ويترأس الصلوات خلال الاحتفال عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية في مصر، إلى جانب الدكتور القس سامح موريس راعي كنيسة قصر الدوبارة الذي سيلقى كلمة خلال الاحتفال.

وقال القس أندريه زكي، لـ«الوطن» إن عظة الاحتفال بعيد الميلاد هذا العام تأتي تحت عنوان «فرح الميلاد في وسط الأزمات»، وتدور حول الاحتفال بعيد الميلاد وسط التحديات، إذ يأتي عيد الميلاد هذا العام في وسط الأزمة والحرب في فلسطين أرض الميلاد.