أماكن شراء ملابس العيد في القاهرة والجيزة بأسعار مخفضة.. منها شارع الأزهر

تحفل محافظتي القاهرة والجيزة بعدد من الأسواق الشعبية الكبري، والتي تبيع ملابس العيد لجميع الفئات العمرية بأسعار مخفضة وأقل بكثير عن أسعارها في المولات والسلاسل التجارية الكبرى.

أسواق شعبية تبيع ملابس العيد بأسعار مخفضة

ومن خلال السطور التالية، نرصد أسماء الأسواق الشعبية لبيع وشراء ملابس العيد بأسعار اقتصادية في متناول الجميع، كما يلي:

- شارع العريش بمنطقة الهرم.

- شارع فيصل.

- شارع ضياء بالهرم.

- سوق الجيزة في ميدان الجيزة بجوار السنترال.

- وكالة البلح، بوسط القاهرة.

- سوق غزة، بمنطقة الزاوية الحمراء بوسط القاهرة.

- سوق الغورية، بمنطقة الجمالية.

- شارع الأزهر، يقع بمنطقة الأزهر.

- سوق كرداسة، بمنطقة الشارع السياحي بالهرم.

- سوق الموسكي، بجوار شارع المعز، أحد أهم الأسواق الشعبية بالقاهرة.

- منطقة وسط البلد بالقاهرة.

- شارع جمال عبدالناصر بوسط البلد.

- سوق العتبة، بمنطقة العتبة بالقاهرة.