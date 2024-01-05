وأنت في بيتك.. طريقة شراء شهادة عائد الـ27% من بنكي الأهلي ومصر

أعلن البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، طرحهما لشهادات إدخار جديدة تصل مدتها لعام، فيما يصل العائد الخاص بها لـ27%، وهو العائد الذي يصرف مع نهاية مدة الشهادة أو 23.5% يصرف شهرياً.

شهادات ادخارية بفئات تبدأ من 1000 جنيه

ذلك وقد أصدر البنكان الشهادات الادخارية الجديدة، بفئات تبدأ من 1000 جنيه وما يضاعفها، في حين يستهدف البنك بتلك الشهادات، البالغين والقصّر من المصريين والأجانب على حد السواء.

وقد يسعى عدد من المواطنين وعملاء بنكيّ الأهلي ومصر، لشراء شهادات الادخار الجديدة عن طريق الأون لاين بواسطة القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنوك، وأنظمة الموبايل البنكي والإنترنت البنكي، من أجل التيسير على العملاء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية كيفية شراء الشهادات الادخارية الجديدة:

- على العميل الاشتراك بخدمات الإنترنت والموبايل البنكي، للمصرف المراد شراء الشهادة منه.

- عليك الدخول للصفحة الرئيسية من التطبيق، واختيار خدمات متاح استخدامها.

- اختيار «إصدار الشهادات» من القائمة المنسدلة على الموقع.

- يجب على العميل إدخال الحساب البنكي المراد خصم قيمة شراء الشهادة منه، وحال امتلاك الفرد حسابا واحدا، فسيظهر أمامك ويجب النقر عليه.

- على العميل الاختيار ما بين أنواع الشهادات المختلفة التي ستظهر أمامه.

- يتبقى للعميل نقطتين، الأولى هو إدخال قيمة المبلغ المراد الشراء به، ومن ثم الضغط على زر متابعة.

- بعد إتمام عملية الشراء، يقوم الموقع بنقلك رسميا إلى التطبيق، لاستكمال ملء البيانات.