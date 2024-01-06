نائب محافظ القاهرة: أعمال تطوير شارع الأشراف تكلفت 80 مليون جنيه

قالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الأشراف بنطاق حى الخليفة تكلفت نحو 80 مليون جنيه وأعمال الصرف الصحى فقط تعدت 40 مليون جنيه من أجل انهاء مشاكل الصرف.

الحفاظ على الطابع التاريخى

وأضافت نائب المحافظ لـ«الوطن» أن تطوير شارع الأشراف يعد نوعا من الحفاظ على الطابع التاريخي والأثري لهذا المكان وحماية الهوية البصرية للمشروع وجذب من الرواد للموقع فضلا عن تردد عدد كبير من محبي آل البيت على المكان، مشيرة إلى أن أعمال التطوير التى تمت شملت توحيد لون واجهات العقارات ورفع كفاءة أرضية الشارع، فضلا عن تطوير المساجد والأضرحة الموجودة بالشارع بالتنسيق مع عدد من الجهات المختصة.

تطوير مسار آل البيت

وأشارت نائب محافظ القاهرة إلى أن أعمال تطوير الشارع تمت بمشاركة المجتمع المدنى وبنكى مصر والأهلى ضمن خطة تطوير مسار آل البيت بالقاهرة، مؤكدةً أنه نظرا لأن الشارع يحوي عددا من الأضرحة ومساجد آل البيت سيتم تحويله على غرار شارع المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة التاريخية.

يبدأ مسار شارع الأشراف من مسجد السيدة نفيسة وحتى مسجد السيدة زينب، مرورا بعدد من المساجد والأضرحة، منها قبة الأشرف خليل بن قلاوون وضريح شجر الدر ومسجد السيدة سكينة و مسجد السيدة رقية،و مقام ينسب إلى ابن سيرين مفسر الأحلام وخلافه من فنون العمارة الإسلامية التى يزخر بها الشارع..