كيفية حجز موعد التأمين الصحي في محافظة القاهرة 2024.. رابط متاح

أتاحت الهيئة العامة للتأمين الصحي في وزارة الصحة، رابط حجز موعد التأمين الصحي في محافظة القاهرة 2024، لبعض العيادات سواء في الفترة الصباحية أو المسائية، تيسيرا على المواطنين.

رابط حجز موعد التأمين الصحي

وبالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في حجز موعد التأمين الصحي محافظة القاهرة 2024، يمكنهم ذلك من خلال خدمة الحجز إلكتروني وبشكل مجاني للمنتفعين، وذلك عبر الرابط التالي https://www.hio.gov.eg/Ar/Pages/fgh.aspx.

ويمكن للأشخاص الدخول على الرابط السالف ذكره والتسجيل به للتمكن من حجز موعد التأمين الصحي محافظة القاهرة 2024، وذلك بعد اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: بالدخول على الرابط المحدد.

الخطوة الثانية: تأكيد الرقم القومي الخاص به.

الخطوة الثالثة: تأكيد الرقم التأميني.

الخطوة الرابعة: الاطلاع على الفروع التي مُتاح له الحجز فيها.

الخطوة الخامسة: اختيار الطبيب.

الخطوة السادسة: اختيار التخصص والعيادة.

الخطوة السابعة: الاطلاع على مواعيد وأيام العمل المتاح له الحجز فيها، وتاريخ الحجز.

الخطوة الأخيرة: بعد الحجز واتباع الخطوات السابقة عليه الذهاب في الموعد، للتمكن من الحصول على الخدمة.