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تفاصيل شهادة طلعت حرب ذات عائد الـ27%.. كيف تشتريها يوم الإجازة؟

كتب:

محمد سيف
01:30 م | الجمعة 05 يناير 2024
عائد شهادات البنوك.. تعبيرية

عائد شهادات البنوك.. تعبيرية

بدأ بنكا مصر والأهلي المصري، اليوم، استقبال طلبات شراء شهادات البنوك الجديدة ذات عائد 27%، عن طريق المنصة الإلكترونية، وكما أتاحا شراء الشهادات ومنها شهادة طلعت حرب من بنك مصر، من داخل مقرات البنوك بعد انتهاء العطلات الرسمية بداية من يوم الاثنين المقبل.

كيف تشتري شهادة طلعت حرب يوم الإجازة؟

وفق ما أعلن بنك مصر، أمس، جرى طرح شهادة طلعت حرب، بداية من اليوم، على أن يجري احتساب العائد من اليوم التالي للشراء.

وكشف البنك عن أن شهادة طلعت حرب، ذات عائد 27% سنويًا، على أن يقوم صاحب الشهادة بصرف المستحقات دفعة واحدة بعد مرور السنة، وفي حالة الرغبة في صرف العائد شهريًا يكون قيمة العائد 23.5% فقط.

الحد الأدنى لشراء شهادة طلعت حرب بعائد 27%

ويكون الحد الأدنى لشراء شهادة طلعت حرب من بنك مصر، 1000 جنيه، بعائد 27%، كوعاء آمن لأصحاب رؤوس المال المنخفضة، كما أنه استثمار مضمون لكبار المستثمرين.

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