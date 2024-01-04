مقارنة بين أنواع شهادات الادخار في البنوك المصرية.. اعرف الأفضل

شهادات الادخار أو الاستثمار في البنوك المصرية هي فرصة جيدة ومضمونة للاستثمار سواء كانت رؤوس المال صغيرة أم كبيرة، لذلك توسعت البنوك المصرية في إصدار الشهادات ذات العائد الكبير من أجل مصلحة المواطن الذي يمتلك رأس مال صغير قبل المستثمر الكبير؛ الذي يرغب في شراء شهادات استثمار بمبلغ كبير.

شهادات الادخار ذات الـ27%

مؤخرًا أصدر بنكا مصر والأهلي شهادات الادخار بقيمة 27% عائد سنوي تصرف في نهاية السنة فقط ويمكن صرف عائدها شهريًا بعائد 23.5%، وهي العائد الأكبر في شهادات البنوك وتعد شهادات البنوك الصادرة مساء اليوم، من بنكي مصر والأهلي المصري بعائد 27% هي الأكبر في تاريخ البنوك المصرية كلها.

يشرح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، تفاصيل شهادات البنوك ويعقد مقارنة بينها بقوله إن شهادات البنوك طريق مضمون للاستثمار، خاصة بعد أن أعلن بنكا مصر والأهلي المصري عن شهادات ذات العائد 27% سنويًا وتعد هي الأفضل بين شهادات البنوك كلها سواء كانت قديمة أو حدثة.

ووفقًا لبنك مصر فأن شهادات الـ27% هي كالتالي.

- تبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- تصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب.

- يتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

- يمكن شراء الشهادات ابتداءً من يوم الجمعة 5 يناير 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online.

- يتم تفعيل الشهادة يوم العمل التالي الاثنين الموافق 8 يناير 2024.

- يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك.

- يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، ابتداءً من 8 يناير 2024.

وأضاف البنا في حديثه لـ«الوطن» أن شهادات البنوك السابقة في البنك الأهلي ذات العائد 22% هي:

الشهادة البلاتينية الثلاثية

- يمكن للأفراد الطبيعيين شراء الشهادة.

- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

- كما يبلغ سعر العائد الخاص بالشهادة البلاتينية 19%.

- يحصل العميل على العائد بشكل شهري ثابت طوال مدة الشهادة.

- يجري بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- لا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 أشهر، اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

- يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.

- تصل مدة الشهادة إلى 3 أعوام.

- سعر الفائدة يصل إلى 22% في السنة الأولى، و18% بالثانية، وسعر الثالثة 16%.

- يتيح البنك الأهلي المصري ميزة إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها، بضمان تلك الشهادات.

- وعن شروط الاسترداد يمكن استردادها قبل نهاية المدة، وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- يقدم البنك الأهلي المصري للعملاء شهادة بلاتينية ذات عائد متغير يصل إلى 19.5%.

- يكون الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فرع تابع البنك، وفقا للتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- تستمر مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

الشهادة الخماسية

- يمكن للعملاء الحصول على الشهادة الخماسية بحد أدنى للشراء 1000 جنيه.

- تصل مدة الشهادة إلى 5 سنوات.

- بالنسبة لسعر العائد الخاص بالشهادة يصل إلى 12.25%.

- يكون العائد ثابتا طوال مدة الشهادة.

شهادة أمان المصريين

- يمكن للعميل من سن 18 سنة حتى 59 سنة، شراء شهادة أمان المصريين، بحد أدنى 500 جنيه، وحد أقصى 2500 جنيه.

- تصل مدة الشهادة إلى 3 أعوام.

- سعر العائد يصل إلى 19%.

- لا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو إصدار بطاقه الائتمان بأنواعها.

وتابع الخبير الاقتصادي أن شهادات بنك مصر القديمة كانت عبارة عن.

شهادة «ابن مصر»

- مدتها 3 سنوات، كما تصدر للأفراد الطبيعيين.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- شهادة ابن مصر بعائد شهري بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنويا خلال فترة الشهادة.

- العائد على الشهادة 22% في السنة الأولى، والعائد 18% في السنة الثانية،

- يحصل العميل على 16% في السنة الثالثة، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة.